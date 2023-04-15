 تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تذبذب درجات الحرارة على مناطق الشمال بين (ارتفاع – انخفاض) خلال هذه الأيام، بينما تسجل ارتفاع على مناطق الجنوب.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلي قليلة السحب.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط ليلا، تتحول يوم الغد تدريجيا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21-28)مْ, وتسجل انخفاض يوم الغد على بعض المناطق.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر علي أقصي مناطق الساحل الشرقي،

والرياح شمالية فشمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (18- 23)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد علي أغلب المناطق.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29- 36)مْ .

وفي الواحات- السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33-35)مْ، تسجل ارتفاع بسيط وتدريجي خلال اليومين القادمين.