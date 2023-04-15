وزير الصحة يؤكد أهمية عودة الشركات الأمريكية المتخصصة للعمل بليبيا

أكد نائب رئيس الوزراء – وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح أهمية التعاون مع الشركات الأمريكية المتخصصة ومساهمتها في الإمداد الطبي والجانب الصحي، وعودتها للعمل في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة المكلف مع ممثلين عن كبرى الشركات الأمريكية المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، والمبعوث الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.

وشدد بوجناح عن أهمية التعاون مع الشركات الأمريكية المتخصصة ومساهمتها في الإمداد الطبي والجانب الصحي، وعودتها للعمل في ليبيا، مشيرًا إلى خطط حكومة الوحدة الوطنية في هذا المجال، بشأن أهمية إنشاء شركات التطوير والتنمية ضمن خطة عودة الحياة.