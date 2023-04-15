أوغلو: اتفقنا مع مصر على العمل على خارطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات

ليبيا – اتفق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره المصري سامح شكري بشأن العمل على خارطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات.

أوغلو وخلال مشاركته في برنامج على قناة تلفزيونية محلية، قال: “اتفقنا مع مصر على العمل على خارطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات”، مشيرًا أن تركيا لديها حوار مع الجانبين في ليبيا، كما يوجد حاليًا مشروع لتأسيس كتيبة مشتركة (لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية).

وذكر أنه خلال لقائه مع نظيره المصري، لم يتطرقا إلى مسألة مناطق الصلاحية البحرية، وناقشا التحضيرات لعقد قمة بين الرئيسين التركي والمصري، مشيرًا إلى أن القاهرة تحترم مناطق الصلاحية البحرية لتركيا، وأن مصر ستستفيد أكثر من التعاون بين البلدين فيما يتعلق بمناطق الصلاحية البحرية.