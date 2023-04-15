بن شرادة: البعثة تسعى إلى حرب ضد فاغنر الروسية

الةطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن البعثة الأممية تسعى من وراء اجتماعات لجنة “5+5” وبدعم أميركي إلى حرب ضد مرتزقة فاغنر الروسية.

واعتبر بن شرادة ربط المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مبادرته بتوافقات مجلسي النواب والدولة ما هي إلا مراوغة سياسية.

وتابع بن شرادة في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه حتى إن خرج المجلسان بالقوانين الانتخابية فالبعثة الأممية لن تعمل إلا على إرباك المشهد.

ورأى أن، البعثة لا تسعى إلى توحيد المؤسّسة العسكرية كما جاء في بيانها، ولا إلى تأمين الانتخابات كما يُقال.