روسيا: مغامرة الغرب “الطائشة” في ليبيا زعزعت أمن الساحل

شن مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، هجوما على الدول الغربية التي تدخلت في ليبيا عسكريا عام 2011.

وقال المندوب الروسي، في تصريحات له بعد تسلم بلاده رئاسة مجلس الأمن الدولي لمدة شهر، إن زعزعة استقرار منطقة الساحل قد تأثرت بمغامرة غربية طائشة في ليبيا.

وأضاف “نيبينزيا”، أن الوجود الغربي المطول في هذا الجزء من إفريقيا لم يسفر عن نتائج ملموسة، متابعا: ندعو زملاءنا في اللجنة العليا إلى التعرف على أخطائهم والتخلي عن السرد الاستعماري الجديد.