مكافحة الإرهاب: تسيير دوريات في أبوقرين وزمزم والقداحية والوشكة

أعلنت قوة مكافحة الإرهاب تسيير دوريات في مناطق أبوقرين وزمزم والقداحية والوشكة لقطع الطريق أمام مجموعات التهريب وبعض شبكات الإجرام.

وأكد المركز الإعلامي لمحور قوة مكافحة الإرهاب أن شعبة الاحتياط بالقوة مكافحة الإرهاب تواصل تسيير دورياتها الثابتة والمتحركة، حيث استهدفت في آخر دورياتها مناطق أبوقرين وزمزم والقداحية والوشكة، حيث جابت دوريات القوة أماكن متفرقة من هذه المناطق كما أقامت عديد نقاط الاستيقاف.

وأشارت القوة إلى أن شعبة الاحتياط تستهدف قطع الطريق أمام مجموعات التهريب، وبعض شبكات الإجرام.

ولفتت قوة مكافحة الإرهاب إلى أن شعبة الاحتياط بالقوة ستوصل تسيير دورياتها في المناطق المكلفة بالعمل فيها، بشكل منظم ووفقا لخطة أمنية سبق اعتمادها تستهدف تضييق الخناق على المهربين والعابثين بمصير ليبيا.