الخارجية تدعو الجالية في الخررطوم للحذر والتواصل مع أرقام الطواررئ

دعت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الجالية الليبية بالعاصمة السودانية الخرطوم وكافة مناطق السودان الأخرى إلى توخي أقصى درجات الحذر واتباع تعليمات مؤسسات الحماية والإغاثة بخصوص التعامل مع تداعيات الاشتباكات المسلحة التي تعيشها العاصمة السودانية ومناطق أخرى.

وحثت وزارة الخارجية أبناء الجالية الليبية في السودان على التواصل مع أرقام الطوارئ التي تم توجيه السفارة بالخرطوم بنشرها للاستجابة لاتصالات الطوارئ الواردة من الليبيين المقيمين بالخرطوم وكافة مناطق السودان.

وأكدت الوزارة أن الوزيرة نجلاء المنقوش شكلت فريق متابعة يتولى متابعة الأوضاع في الخرطوم ومهمة التنسيق بين بعثة ليبيا الدبلوماسية هناك وباقي الجهات الليبية المعنية في طرابلس وبعواصم أخرى لتنسيق جهود متابعة وحماية كافة أبناء الجالية الليبية في حال استمرت الأوضاع الأمنية في التدهور داخل العاصمة السودانية.

وأشارت الوزارة إلى أن كافة أعمال فريق المتابعة تجري بالتنسيق المباشر مع رئاسة مجلس الوزراء لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة بما فيها الانتقال لمرحلة إخلاء الليبيين المقيمين في الخرطوم في حال اضطرت الأوضاع الميدانية لهذا الأمر.