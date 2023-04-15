السفارة الليبية في السودان تدعو الجالية للاتزام المنازل وتوخي الحذر

دعت السفارة الليبية في السودان اليوم السبت كافة أفراد الجالية الليبية المتواجدين على الأراضي السودانية إلى البقاء داخل منازلهم وتوخي الحذر، نظراً للأحداث التي تمر بها السودان.

ونشرت السفارة الليبية في السودان عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أرقام هواتف للطوارئ 00249900914750. واتس اب، 00249115775599 ، 00249117815373 ،00218910638339 واتس اب، 00218925254113 واتس اب.

من جانبها دعت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الجالية الليبية بالعاصمة السودانية الخرطوم وكافة مناطق السودان الأخرى إلى توخي أقصى درجات الحذر واتباع تعليمات مؤسسات الحماية والإغاثة بخصوص التعامل مع تداعيات الاشتباكات المسلحة التي تعيشها العاصمة السودانية ومناطق أخرى.

وأكدت الوزارة أن الوزيرة نجلاء المنقوش شكلت فريق متابعة يتولى متابعة الأوضاع في الخرطوم ومهمة التنسيق بين بعثة ليبيا الدبلوماسية هناك وباقي الجهات الليبية المعنية في طرابلس وبعواصم أخرى لتنسيق جهود متابعة وحماية كافة أبناء الجالية الليبية في حال استمرت الأوضاع الأمنية في التدهور داخل العاصمة السودانية.