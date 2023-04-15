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امغيب: المفتي المعزول يكذب ويتحرى الكذب

تم النشر منذُ 59 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

وصف عضو مجلس النواب “سعيد امغيب” المفتي المعزول “الصادق الغرياني ” بالكاذب بعد ادعائه بأن تعليق صور القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر” على المحال والبيوت أصبح بالقوة.

وقال في تغريدة عبر تويتر: “في رمضاااااان!؟ في رمضاااااان!..المفتي المعزول يكذب ويتحرى الكذب”.

وتابع في تغريدته “قال النبي صلى الله عليه وسلم : من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أَن يدع طعامه وشرابه،، رواه البخاري”.

وكان المفتي المعزول الصادق الغرياني قال في فيديو مسجل عبر قناته الخاصة التناصح ، إن كل من لا يضع صورة “حفتر” فوق بيته في بنغازي يفرضون عليه غرامة مالية.

وأضاف: “متابعينا في بنغازي، هل تدفعون غرامات مالية إذا لم تضعوا صورة حفتر فوق بيوتكم؟”.

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الوطن الليبية

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