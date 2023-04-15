المنقوش: على الجالية الليبية بالسودان اتباع تعليمات الإغاثة في الاشتباكات

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية تشكيل فريق يتولى متابعة أوضاع الجالية الليبية في السودان نتيجة الاشتباكات وتنسيق الجهود في حال استمرت الأوضاع الأمنية في التدهور.

ودعت وزارة الخارجية أبناء الجالية الليبية بالخرطوم وكافة المناطق إلى توخي الحذر واتباع تعليمات مؤسسات الحماية والإغاثة للتعامل مع تداعيات الاشتباكات

وشددت وزارة الخارجية على أفراد الجالية الليبية التواصل مع أرقام الطوارئ التي وجهتها السفارة الليبية في العاصمة السودانية الخرطوم.

من جانبه، دعت السفارة الليبية في السودان الجالية الليبية إلى توخي الحذر على خلفية الاشتباكات التي تشهدتها البلاد، وخصصت أرقام للطوارئ للتواصل معها:

00249900914750 واتساب

00249115775599

00249117815373

00218910638339 واتساب

00218925254113 واتساب