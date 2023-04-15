على خلفية اشتباكات عنيفة.. المنقوش تشكل فريق يتولى متابعة أوضاع الجالية الليبية في السودان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شكلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش فريق يتولى متابعة أوضاع الجالية الليبية في السودان نتيجة الاشتباكات وتنسيق الجهود في حال استمرت الأوضاع الأمنية في التدهور.

الوزارة وفي بيان لها عبر فيسبوك، دعت أفراد الجالية الليبية بالخرطوم إلى توخي الحذر واتباع تعليمات مؤسسات الحماية والإغاثة للتعامل مع تداعيات الاشتباكات

بدورها دعت السفارة الليبية في السودان الجالية الليبية إلى توخي الحذر والالتزام داخل بيوتهم، كما وخصصت أرقام للطوارئ للتواصل معها