المشري يبحث مع وزير الخارجية التركي سبل إنجاح العملية الانتخابية الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري، مع وزير الخارجية التركي مولود أوغلو سبل إنجاح العملية الانتخابية الليبية

المكتب الإعلامي للمجلس، أوضح في منشور له أن الطرفين ناقشا في مدينة إسطنبول آخر التطورات السياسية المحلية والدولية، وآليات توافق الأطراف الليبية حول القوانين والتشريعات المنظمة للقوانين.

وأشار المكتب على ان الطرفان تطرقا إلى لقا أوغلو مع وزير الخارجية المصري والتقارب التركي المصري الحاصل حول لحل الأزمة السياسية الليبية، بحسب البيان.