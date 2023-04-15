رئاسة الأركان: الناظوري والحداد بحثا توحيد المؤسسة العسكرية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أن رئيس الأركان عبد الرزاق الناظوري بحث مع رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.

وبين المركز الإعلامي رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية أنه جرى خلال اللقاء الثالث بين الجانبين والذي بدأ الخميس واستمر ليومين مناقشة إشكالية الأرقام العسكرية وخريجي الكليات العسكرية وكذلك خطوات توحيد رواتب أعضاء المؤسسة العسكرية .

كما جرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور رؤساء الأركان النوعية والإدارات والهيئات العسكرية مناقشة آليات تشكيل قوة عسكرية مشتركة وتحديد أعمالها كما تمت مناقشة آليات دعم وتسهيل عمل اللجنة العسكرية 5 + 5 .

وكان الناظوري استقبل أمس الأول الخميس الحداد بمطار بنينا الدولي.