تغييرات للحرارة.. حالة الطقس في ليبيا اليوم السبت 15 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 15 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تذبذب في درجات الحرارة على مناطق الشمال بين (ارتفاع – انخفاض) خلال هذه الأيام ، بينما تسجل ارتفاع على مناطق الجنوب .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط ليلا ، تتحول يوم الغد تدريجيا إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-28)مْ, وتسجل انخفاض يوم الغد علي بعض المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر علي أقصي مناطق الساحل الشرقي .

الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (18- 23)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29- 36)مْ .

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-35)مْ ، تسجل ارتفاع بسيط وتدريجي خلال اليومين القادمين.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:36)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:35)