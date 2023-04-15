واشنطن تقلص تمويلها لمشروع تامين الحدود التونسية مع ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت مجلة جون أفريك الفرنسية، أن الولايات المتحدة قرر تخفيض المبالغ المقدمة إلى تونس للبدء في المرحلة الثالثة والأخيرة لتأمين حدودها مع ليبيا.

وأوضحت المجلة أن واشنطن قررت تخفيض مبلغ البرنامج الذي يعمل على تنفيذه الجيش التونسي بتمويل من أمريكا وألمانيا، جاء بسبب ما وصفته واشنطن بتجاوزات النظام التونسي، مشيرة إلى “إلى إعلان واشنطن عدم موافقتها على العملية السياسية التي بدأها الرئيس قيس سعيد في تونس منذ 25 يوليو واعتبرتها انتكاسة للديمقراطية في البلاد”

من جهة الجانب الليبي، ذكرت المجلة أن “السلطات الليبية التي لم تهتم بمشروع الجدار الإلكتروني، ولكن وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة وبدون بدء عمل اللجنة التونسية الليبية المشتركة المكلفة بالرقابة على التحركات الحدودية بين البلدين؛ نشرت دوريات على طول الحدود مع تونس من منطقة العسة.