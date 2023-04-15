شكري: هناك مصالح لتركيا في ليبيا يجب أن يحدد نطاقها بما لا يؤثر سلبًا على مصر

ليبيا – قال وزير الخارجية النصري سامح شكري إن هناك تفهما من الجانب التركي لمدى أهمية القضية الليبية، وتأثيرها على الأمن القومي المصري، وهذا يعد توجهًا طيبًا في حد ذاته.

شكري وخلال لقائه ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر قناة “ten” أمس الخميس نقله موقع “المصري اليوم”، أكد توافق تركيا ومصر على أن تكون ليبيا موحدة مستقرة، لديها سيادة كاملة على أراضيها، والعمل على إعداد مرحلة جديدة من الاستقرار لليبيا وللمنطقة، مشيرًا إلى أن هناك مصالح لتركيا في ليبيا، وهذه المصالح يجب أن يحدد نطاقها بما لا يؤثر سلبًا على مصر.