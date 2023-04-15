حملة تفتيش على محال اللحوم والخضروات في يفرن

الوطن| رصد

أجرى مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدية، زيارة ميدانية استهدفت محال اللحوم الطازجة والمجمدات وبيع الخضروات والفواكه بمدينة يفرن.

وقال المركز في بيان، إن الحملة استهدفت التفتيش على مدى مطابقة هذه المحال للمواصفات القياسية الليبية والاشتراطات الصحية، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات ضبطية وقانونية دون أن تكشف عن ماهيتها.

كما تم مصادرة أغذية منتهية الصلاحية في القريات، وضبط لحوم متعفنة ودجاج منتهي الصلاحية في عين زارة.

وأشار البيان كذلك إلى توجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الأنشطة.