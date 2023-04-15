نيويورك.. الأمم المتحدة تبدي استعدادها إرسالها فريق فني لتقييم احتياجات الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى فريق إدارة دعم الانتخابات بالأمم المتحدة استعداده لإرسال فريق إلى ليبيا لتقييم الاحتياجات خلال الفترة القادمة لإدارة العملية الانتخابية.

مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني، بحث خلال لقائه بالفريق الأممي الملفات الفنية واللوجستية وسبل تأمين الانتخابات بالتعاون مع مفوضية الانتخابات والمؤسسات الليبية، بالإضافة إلى استعرض تجارب مماثلة لدول أخرى يمكن الاستفادة منها لإنجاح العملية الانتخابية في ليبيا، وذلك وفقًا لما ذكرته البعثة الأممية في ليبيا.

بدروه أكد السني على أهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية لدعم الانتخابات العامة في ليبيا.