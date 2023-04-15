ليبيا تشارك في اجتماع للجنة السكان والتنمية المنبثقة عن مجلس أممي

شارك وكيل وزارة الاسكان والتعمير لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف احمد، في اجتماع لجنة السكان والتنمية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته السادسة والخمسون بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الإسكان والتعمير أنه جرى خلال الاجتماع الذي استمر يومي 12 و13 أبريل الجاري مناقشة اتخاذ إجراءات لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، وكذلك السكان والتعليم والتنمية المستدامة.