تحذيرات أممية بشأن الوضع السياسي في ليبيا

حذر الأمين العام للأمم المحتدة أنطونيو غوتيرش، من أن استمرار الجمود السياسي في ليبيا سيحبط تطلعات الليبيين وحقهم في اختيار ممثلهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع.

وقال غوتيريس في توصياته ضمّها في تقريره الدوري إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في ليبيا إنه “يحق للشعب الليبي الذي سجل بأعداد كبيرة للمشاركة في انتخابات ديسمبر 2021 العيش بسلام، واختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع، والتنعم بخيرات بلده. وليس ثمة من بديل للانتخابات”.

وأكد غويتريش أن عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة للجميع وتشاركية، هي ما يمكن أن تؤدي إلى سلام مستدام في ليبيا، مُرحبًا بجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحسين الشفافية والمساءلة في استخدام أموال الدولة من خلال تقديم تقارير منتظمة.

ودعا غوتيريش جميع الأطراف الفاعلة إلى التعاون مع اللجنة رفيعة المستوى للانتخابات المقترحة من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من أجل وضع الصيغة النهائية للتحضيرات لإجراء الانتخابات.

وأثنى غوتيريش على التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في تنفيذ الإطار الأوّلي لتوحيد القوات المسلحة، كما رحب بإنشاء لجان اتصال تابعة للجنة العسكرية المشتركة لتشاد والسودان والنيجر والاتحاد الأفريقي، مطالبا في الوقت ذاته ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة لتخفيف حدة التأثير على بلدان الساحل.

كما شدد على أهمية الحاجة إلى مصالحة وطنية تركز على الضحايا وقائمة على الحقوق لمعالجة الانقسام الداخلي، لافتا إلى أنه لا يمكن لعملية أن تؤدي إلى سلام مستدام غير عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة لجميع الليبيين.

ودعا غوتيريش إلى العمل على إدارة ثروات البلاد ومواردها بطريقة خاضعة للمساءلة وشفافية منصفة وفعالة وتأمين الإشراف المناسب عليها.

وحث غوتيريش الجهات الأمنية في ليبيا على إنهاء حملة الترهيب ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تمارس حقوقها في التجمع السلمي وحرية التعبير باعتبار تلك التصرفات تُنذر بالخطر.

ودعا الأمين العام إلى تنفيذ خطوات إضافية من أجل تنظيم مؤتمر وطني للمصالحة يضم الجميع، بقيادة المجلس الرئاسي وبدعم الاتحاد الأفريقي. وشدد على ضرورة أن تضمن عملية المصالحة الوطنية مشاركة هادفة للنساء والشباب والأقليات العرقية والفئات الضعيفة الأخرى، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الشركاء الليبيين والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.