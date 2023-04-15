دعوات للجالية الليبية في السودان لتوخّي الحذر

وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية تدعو الجالية الليبية في السودان إلى توخي الحذر واتباع تعليمات مؤسسات الحماية والإغاثة للتعامل الآمن مع تداعيات الاشتباكات المسلحة في بعض المناطق السودانية.

وأعلنت الخارجية تشكيل الوزيرة نجلاء المنقوش، فريق متابعة يتولى مهمة التنسيق بين بعثة ليبيا الدبلوماسية في السودان وباقي الجهات الليبية المعنية في طرابلس، لمتابعة وحماية الجالية الليبية في حال استمرت الأوضاع الأمنية في التدهور.

من جانبها، دعت السفارة الليبية في السودان أفراد الجالية الليبية المتواجدين على الأراضي السودانية الالتزام داخل بيوتهم وتوخي الحذر، نظراً للأحداث التي تشهدها السودان.

جاء ذلك عقب الأحداث التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى صباح اليوم السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مُخلّفة قتلى وجرحى.