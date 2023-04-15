الدبيبة يشارك في اختتام مسابقة قرآنية بمصراتة

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في فعاليات اليوم الختامي للمسابقة القرآنية الخامسة عشرة التي تنظمها الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن المسابقة التي استمرت 10 أيام في مسجد الإمام الشافعي بمنطقة الرملة بمصراتة، شملت خمسة جوانب من القرآن الكريم، وشارك فيها قرابة 300 متسابق من مختلف مراكز التحفيظ بمدينة مصراتة.

وأشرف على المسابقة مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة مصراتة، بحضور عميد البلدية محمود السقوطري.