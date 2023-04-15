الأوجلي: لجنة “6+6” ستباشر اجتماعاتها بعد اجازة عيد الفطر للعمل على وضع القوانين الانتخابية

ليبيا – رحب عضو لجنة 6+6 المنبثقة عن مجلس الدولة أحمد الأوجلي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للاجتماعات وكذلك المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن ليبيا جزء لا يتجزأ من المنظومة الدولية، مرجحا قبول أعضاء اللجنة المشتركة لعرض الأمم المتحدة تقديم الدعم والمساندة لأعمال اللجنة.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “اليوم السابع” قال إن اللجنة المشتركة “6+6” ستباشر اجتماعاتها بعد إجازة عيد الفطر المبارك للعمل على وضع القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام الجاري.