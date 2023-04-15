السفارة الليبية في السودان تطالب أعضاء الجالية بالبقاء في المنازل وتوخي الحذر

طالبت السفارة الليبية لدى السودان أبناء الجالية الليبية بالتواصل مع أرقام الطوارئ، في ظل الأوضاع الأمنية المضطربة، وسيطرة قوات الدعم السريع على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم.

وقالت السفارة في بيان، اليوم السبت، إن الأرقام هي:

00249900914750 ويمكن المراسلة عبر واتساب من خلاله.

00249115775599

00249117815373

00218910638339 ويمكن المراسلة عبر واتساب من خلاله.

00218925254113 ويمكن المراسلة عبر واتساب من خلاله.

وشدد البيان على جميع أفراد الجالية الليبية المتواجدين على الأراضي السودانية الالتزام داخل بيوتهم وتوخي الحذر، نظراً للأحداث التي تمر بها السودان، مضيفة: نسأل الله يحفظ البلاد وأن يجنبها مرارة الحرب والاقتتال.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تشكيل فريق متابعة للأوضاع في الخرطوم والتنسيق ببن البعثة الديلوماسية هناك، وباقي الجهات الليبية المعنية في طرابلس وعواصم أخرى، لتنسيق الجهود وحماية كافة أنباء الجالية في حال استمرت الأوضاع الأمنية في التدهور.