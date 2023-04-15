وزارة الداخلية: تسيير دوريات أمنية في الأسواق بعدة مدن

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تسيير دوريات أمنية داخل الأسواق التجارية في طبرق وصبراتة وقصر بن غشير.

وأكدت وزارة الداخلية تواجد الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة والدوريات الراجلة داخل الأسواق التجارية في مدينة طبرق للمحافظة على الأمن ودعم وإسناد قسم شرطة النجدة بمديرية أمن طبرق والأجهزة الأمنية المتواجدة داخل الأسواق العامة وذلك تنفيــذا للخطــة الأمنيــة لتأميــن المدينــة خــلال شهــر رمضــان المبــارك.

وأشارت وزارة الداخلية إلى انتشار الدوريات الراجلة التابعة لمديرية أمن صبراتة داخل الشوارع والأسواق التجارية بالمدينة رفقة الأجهزة الأمنية العاملة داخل مدينة صبراتة وذلك ضمن الخطة الأمنية المعدة من قبل المديرية للحفاظ على الأمن طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

ولفتت وزارة الداخلية إلى استمرار الدوريات الأمنية التابعة لقسم شرطة النجدة ووحدة مرور قصر بن غشير بمديرية أمن النواحي الأربع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية العاملة في المنطقة في تنفيذ المهام المكلفين بها بناء على الخطة الأمنية الصادرة عن مدير الأمن المتعلقة بالمجاهرة بالأمن وضبط المركبات الآلية المخالفة للأجراءت للحفاظ على سلامة المواطنين وتسيير حركة السير أمام الأسواق والصالات والمحال التجارية.