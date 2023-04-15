حبس المراقب المالي السابق في بعثة ليببا لدى مصر لتعمده صرف ملايين الجنيهات بالمخالفة

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليببا لدى جمهورية مصر لتعمده صرف ملايين الجنيهات بالمخالفة للقواعد الحاكمة.

ورداً على مخالفة قواعد وضوابط إدارة المال العام أخذ رئيس النيابة بمكتب النائب العام في تقصي واقع انحراف سلوك القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية، عن مُقْتَضَيَات الوظيفة الموكلة إليه،فانكَشَفَ له واقع تحلل المسؤول من الواجبات المسلكيَّة، بتعمده التصرف في ملايين الجنيهات بالمخالفة للقواعد الحاكمة، وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية وبحث مدى انسجامها مع النظم المالية مما رتَّب ضرراً جسيماً بالمال العام؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً.