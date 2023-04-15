السني يبحث مع فريق أممي استعدادات دعم الانتخابات الليبية

التقى مندوب حكومة الوحدة المؤقتة لدى الأمم المتحدة طاهر السني في مقر البعثة الليبية بنيويورك، بفريق إدارة دعم الانتخابات بالأمم المتحدة، وإدارة الشؤون السياسية وحفظ السلام بالأمم المتحدة.

وقالت البعثة الليبية عبر صفحتها على “فيسبوك” إن الفريق الأممي قدم خلال اللقاء نبذة عن عملهم واستعداداتهم لإرسال فريق تقييم الاحتياجات إلى ليبيا خلال الفترة القادمة.

ودار النقاش حول الأمور الفنية واللوجستية وسبل تأمين الانتخابات بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات ومؤسسات الدولة الليبية المعنية، كما استعرض الفريق الأممي تجارب مماثلة في عدة دول أخرى يمكن الاستفادة منها لإنجاح العملية الانتخابية في ليبيا والمزمع إجراؤها نهاية العام.

من جانبه أكد السني على أهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم الانتخابات العامة في البلاد، وأن يبدأ هذا الدعم الآن وبالتوازي مع الجهود المبذولة لاستكمال القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.

وشدد على دعم المفوضية العليا للانتخابات والحكومة والمؤسسات الوطنية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك التنسيق المشترك مع المنظمات الإقليمية والدولية، وأخذ كل ما يمكن من استعدادات فنية وتقنية حديثة لدعم آليات تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع والمراقبة وفرز الأصوات، وذلك لضمان عملية انتخابية شفافة ونزيهة تُقبل نتائجها من الجميع.

وقدم السني ملخصا لأهم نشاطات الحكومة واللجان والمؤسسات المعنية وبرامج التوعية للناخبين والتي تستهدف جميعها دعم العملية الانتخابية وإنجاحها، وفق البيان.