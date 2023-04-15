‘برنيق’ تعلق رحلاتها إلى السودان بسبب الاشتباكات المسلحة

أعلنت شركة برنيق للطيران إنها علّقت رحلاتها إلى مطار الخرطوم إلى حين إشعار آخر بسبب تطور الوضع الأمني والاشتباكات العنيفة في العاصمة السودانية بين قوات الدعم السريع والجيش.

وقالت الشركة في بلاغ إنه “بسبب إضطراب الوضع الأمني في العاصمة السودانية الخرطوم وخاصة في محيط مطار الخرطوم الدولي، فقد قرر فريق الطوارئ لشركة برنيق للطيران تعليق الرحلات الدولية إلى مطار الخرطوم الدولي لحين إشعار أخر”.

يذكر أن العاصمة السودانية تشهد منذ صباح السبت معارك قوية بين الجيش السودان الخاضع لسلطة رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع الخاضعة لمحمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.