محلل تركي: التقارب بين وزيري خارجية مصر وتركيا سيؤدي إلى نوع من التفاهم بشأن ليبيا

ليبيا – أكد الأكاديمي والمحلل السياسي التركي، عبدالمطلب أربا، أن تركيا ومصر يسعيان لتقريب وجهات النظر وحل الملفات الخلافية من بينها البحر المتوسط والمياه الإقليمية وليبيا وسوريا.

أربا وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” بين أن من أهم الملفات العالقة بين البلدين هو ليبيا خاصة بعد ترسيم الحدود مع طرابلس، واعتراض مصر، ولكن مع التقارب على مستوى وزراء الخارجية سيكون هناك نوع من التفاهم.

ولفت إلى أن الدور المصري في ليبيا واقعي لوجودها على حدودها، كذلك ملفا العمالة المصرية والمشروعات، مشددا على أن التفاهم المصري التركي في الملف الليبي سيعود بالنفع على الطرفين.

وأوضح أن ملف ترسيم الحدود البحرية مهم جدا، مضيفا: “في حال التفاهم بين البلدين، سوف يضمن توسيع مكاسبهما في حدود مياه المتوسط واستخراج الغاز، بالإضافة إلى المشرعات الاقتصادية”،متوقعًا توقيع البلدين على اتفاقيات في المستقبل القريب في هذا الملف.

وعن التعاون السياسي بين البلدين، أوضح أربا، أن فترة الحرج انتهت بإغلاق القنوات الإخوانية وإخراجها من البلاد، مشيرا إلى وجود تفاهم كبير في عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية خاصة بعد التقارب الإقليمي الكبير مع دولة الإمارات والسعودية وأخيرا التقارب الإيراني السعودي.

وشدد على أن النظام العالمي الجديد دفع دول الإقليم إلى إعادة النظر في علاقتها السياسية مع بعضها البعض، وأهمية توحيد جهودها والاتفاق فيما بينها وتحقيق التفاهم؛ خاصة أهم دولتين محوريتين بالإقليم؛ مصر وتركيا.

وأكمل أن النقاط الخلافية الأخيرة تنتظر لقاء الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، معتقدا أن يكون في القريب سواء قبل الانتخابات بأنقرة أو بعدها مباشرة مما يمثل خيرا للمنطقة والدول الشقيقة.