امغيب يحذر من انعكاس الفوضى في السودان على الحدود الليبية

الوطن|رصد

شدد عضو مجلس النواب سعيد امغيب على أن ما يحدث اليوم في السودان نتيجة طبيعية لامتلاك الجهلة والأغبياء والمرتزقة والخونة السلاح والمال خارج إطار المؤسسة العسكرية

وكتب امغيب في منشور له على الفيسبوك أن المليشياوي يظل مليشياوي والمرتزق يظل مرتزق والعميل يبقى عميل ولن يتخلى كل واحد منهم عن سلوكه الإجرامي ليبقوا جميعاً رهائن طريق الارتزاق إلى ان يموتوا او يتم التخلص منهم بعد ان ينجزوا المهمة التي صنعوا من اجلها، وهى أن يكونوا أدوات وبيادق يتحركون وفق رغبات وأوامر من يمدونهم بالمال والسلاح والأفكار الشيطانية مستغلين جهلهم وعدم ادراكهم لعواقب الأمور ..

وأضاف في منشوره ” ما يهمنا في الأمر بعد ان نرجوا من الله السلامة للشعب السوداني الشقيق هو أن السودان دولة جارة تربطنا معها حدود مشتركة وبكل تأكيد ما يحدث فيها سوف يلقي بظلاله على أمن حدودنا الجنوبية، ومن المؤكد أن ما يحدث الآن من فوضي في السودان وفي هذا التوقيت بالذات سوف يستفيد منه من يسعى لتنفيذ مخطط كبير يستهدف الجنوب الشرقي لبلادنا ونحن في غمرة ساهون”