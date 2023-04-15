ضبط متهم بترويج أقراص مخدرة في أجدابيا

الوطن| رصد

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية، ضبط متهم مطلوب على ذمة قضية ترويج أقراص مخدرة، بناء على أمر مكتب النائب العام.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن دوريات وحدة التحري والتحقيقات بإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت أمس الجمعة من ضبط مطلوب على ذمة قضية ترويج أقراص مخدرة رقم 2/ 2021.

وشددت الوزارة في البيان على أن عملية الضبط جاءت بناء على أمر مكتب النائب العام, لكنها لم تكشف مكان ضبط المتهم بالتحديد.

وفي وقت سابق أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط شخصين يروجان لمخدر “الحشيش” في أجدابيا.

وتعود بداية الواقعة إلى توصل أعضاء التحري بفرع الجهاز في المدينة لمعلومات عن نشاط الشخصين، حيث جرى استهدافهما وضبطهما متلبسين وبحوزتهما كمية من الحشيش.