“دغيس” يؤكد استقرار الوضع الوبائي في ليبيا

الوطن|رصد

أكد نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض “ابراهيم الدغيس” ان التقرير الوبائي لفيروس كورونا الصادر مؤخرا عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو تقرير أسبوعي ولا يدعو للقلق.

وأشار الدغيس إلى أن كل الحالات التي تصاب حاليًا بفيروس كورونا لا تعاني من أعراض شديدة، ولا توجد حالات إيواء بسبب الفيروس إضافة إلى عدم وجود حالات وفاة بسبب الفيروس، والوضع الوبائي مستقر، وليبيا مصنفة عالميا من الدول المستقرة من حيث وباء كورونا.

ونوه “الدغيس” الى ضرورة استمرار المواطنين في تلقى اللقاحات ضد فيروس كورونا؛ للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي.