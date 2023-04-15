6 ملفات على طاولة الاجتماع التقابلي الثالث برئاسة الناظوري والحداد

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، تفاصيل الاجتماع التقابلي الثالث بين قادة القوات المسلحة، والذي عقد على مدار يومين في مدينة بنغازي.

وترأس الاجتماع، الفريق عبدالرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، والفريق محمد الحداد، رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية، بحضور رؤوساء الأركان النوعية والإدارات والهيئات العسكرية.

وقال بيان لرئاسة أركان الجيش الليبي، ناقش الاجتماع استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، وإشكالية الأرقام العسكرية وخريجي الكليات العسكرية.

وبحث الاجتماع خطوات توحيد رواتب أعضاء المؤسسة العسكرية، وآليات تشكيل قوة عسكرية مشتركة وتحديد أعمالها، وآليات دعم وتسهيل عمل اللجنة العسكرية 5 + 5.

وقال الفريق الناظوري، إن القيادات العسكرية مهما كان الخلاف بينها قادرة على التقارب وسد الفجوة في أقرب ما يمكن، وأن المؤسسة العسكرية تتلاشى فيها الانتماءات القبلية والحزبية والسياسية.

وفي سياق متصل، أضاف رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية: “سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة، وسنكون مساندين لشعبنا واختياراته في إنجاز انتخابات نزيهة، وحامين لها، عندما يتفق الليبيون”.