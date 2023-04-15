الدغيس: الوضع الوبائي لـ”كورونا” مستقر في ليبيا

قال نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض “إبراهيم الدغيس”، إن التقرير الوبائي لفيروس كورونا الصادر مؤخرا عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو تقرير أسبوعي ولا يدعو للقلق.

وأوضح الدغيس في تصريح صحفي أن كل الحالات التي تصاب حاليا بفيروس كورونا لا تعاني من أعراض شديدة، ولا توجد حالات إيواء بسبب الفيروس.

وأضاف: لا توجد حالات وفاة بسبب الفيروس، والوضع الوبائي مستقر، وليبيا مصنفة عالميا من الدول المستقرة من حيث وباء كورونا.

وشدد على المواطنين بالاستمرار في تلقى اللقاحات ضد فيروس كورونا؛ للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي.