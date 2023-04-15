السني يؤكد على الدور الأممي المحوري في الاستعداد للانتخابات الليبية

ناقش المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة “طاهر السني” مع فريق إدارة دعم الانتخابات بالأمم المتحدة الاستعدادات للانتخابات المرتقبة وكيفية المساعدة في إجرائها.

وأكد السني بحسب ما نشر على تويتر على أهمية دور الأمم المتحدة للتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمؤسسات ذات الصلة بالتوازي مع وضع اللمسات الأخيرة على الإطار الدستوري والقوانين الانتخابية، من أجل ضمان انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية.

كما دعا إلى ضرورة التعاون مع مفوضية الانتخابات، “وأخذ كل ما يمكن من استعدادات لدعم آليات تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع والمراقبة وفرز الأصوات، وذلك لضمان عملية انتخابية شفافة ونزيهة تُقبل نتائجها من الجميع.”