الماهري: نعمل على إيصال أسرّة العناية في مركز سبها الطبي لـ40 سريرًا

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أكدت الناطقة باسم مركز سبها الطبي “حليمة الماهري” ان المركز استقبل العديد من الحالات بالعيادات الخارجية والتي بدورها خففت العبئ على اقسام المرز الرئيس

وأشارت الماهري إلى أن غرفة العناية المركزة تشهد استقرارا ملحوظا كونها الاكبر في المنطقة الجنوبية بسعة 12 سريرًا والعمل جاري على ايصالها الى الـ40 سريرًا.

وكشفت “الماهري” في تصريحات صحفية إلى أن الحالات التي استقبلها المركز معظمها ممن تعرضوا إلى لدغات العقارب

وأضافت المتحدثة باسم مركز سبها الطبي، أن المركز تمكن من التعامل مع 700 حالة ولادة خلال شهر مارس فقط، لافتتا الى ان المركز يواجه مشكلات لم يشهدها من قبل تتلخص في نقص الكوادر الطبية والطبية المساعدة.