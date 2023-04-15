حكومة الوحدة الليبية تدعو الأطراف السودانية لنبذ العنف

دعت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، الأطراف السودانية كافة إلى اتخاذ كل الإجراءات لحماية المدنيين ونبذ النزاع والعودة إلى الحوار دفاعاً عن السودان، وتغليباً لمصالح الشعب السوداني وتجنيبه خطر الموت والدمار.

وقالت وزارة الخارجية الليبية، في بيان مقتضب، إنها تتابع الأحداث المؤسفة التي تعيشها العاصمة السودانية الخرطوم، بعد اندلاع الاشتباكات المسلحة داخلها.

ودعت الوزارة الجالية الليبية بالعاصمة السودانية الخرطوم وجميع مناطق السودان إلى توخّي أقصى درجات الحذر واتباع تعليمات مؤسسات الحماية والإغاثة بخصوص التعامل مع تداعيات الاشتباكات المسلحة التي تعيشها العاصمة ومناطق أخرى.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنها شكلت فريق متابعة للأوضاع في الخرطوم والتنسيق ببن البعثة الديلوماسية هناك، وباقي الجهات الليبية المعنية في طرابلس وعواصم أخرى، لتنسيق الجهود وحماية أبناء الجالية الليبية في حال استمرت الأوضاع الأمنية في التدهور.

وأشارت إلى أن أعمال لجنة المتابعة تجري بالتنسيق مع رئاسة الحكومة لتوفير الإمكانات اللازمة كافة بما فيها الانتقال لمرحلة إخلاء الليبيين المقيمين في الخرطوم في حال اضطرت الأوضاع السودانية إلى هذا الأمر.

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ودارت اشتباكات، السبت، بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين، وتبادل الطرفان الإعلان عن سيطرتهما على مطار الخرطوم والقصر الجمهوري.