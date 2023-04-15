تمكن مركز شرطة البركة، من ضبط شخص غاني الجنسية يقوم بتزوير جوازات سفر ومُستندات رسمية لأفراد من الجالية الغانية المقيمين بالمدينة.

وتعود أحداث الواقعة، عُقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة البركة عن أحد الأشخاص من الجالية الغانية يقيم بمنطقة بوزغيبة ويقوم بتزوير جوازات سفر لأشخاص متوفيين ووضع صورة شخص آخر بدل الصورة القديمة. بحسب مانشرته مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على “فيسبوك”،

وذكر منشور المديرية أنه أنجبت إحدى النساء طفل غير شرعي والطفل إنتقل إلى رحمة الله فقام الشخص المطلوب بإبرام عقد جواز مزور لهذه السيدة.

كما أفادت المعلومات أن الشخص سالف الذكر قام بتزوير عدد كبير من شهادات الميلاد لأفراد من الجالية الغانية مقيمين بمدينة بنغازي.

وعلى الفور أصدر رئيس مركز شرطة البركة العقيد “طارق نجم” تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم إنطلاق مجموعة من أعضاء التحريات بالمركز .

تم ضبط الشخص المطلوب وعند تفتيش غرفته إحترازيا تم العثور على عدد 2 أجهزة كمبيوتر وصور من الصفحة الأولى لجوازات سفر والجهاز الآخر يحتوي على شهادات ميلاد ومستندات مُزورة.

كما تم العثور داخل الغرفة على عدد 26 شهادة ميلاد تخص الجالية الغانية ومجموعة صور شخصية وجوازات سفر وحقيبة بها كاميرا ومستدات وهارد دسك.

وعند خروج أعضاء التحريات من الغرفة تم ضبط شخص غاني آخر يحمل جواز سفر مُزور وتم الإنتقال إلى المركز وايداعهم بالحجز القانوني ومن ثم إحالتهم إلى جهات الإختصاص. وفقا لمنشور المديرية عبر صفحتها على “فيسبوك”.