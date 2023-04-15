مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء توضح بشأن تحري هلال العيد في ليبيا والعالم 1444هـ

اصدرت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء بياناً أوضحت فيه سبب الاختلاف الذي سيحدث بين الدول العربية والإسلامية حول تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفيما يلي نص البيان:

بناءً على الحسابات التي نعتمدها في مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته فإننا نعلن بخصوص تحري هلال شهر شوال ما يلي:-

سيحدث الاقتران المركزي بين القمر والشمس بالنسبة للأرض بإذن الله سبحانه وتعالى فجر يوم الخميس 20 / 04 / 2023 الموافق 29 رمضان 1444هـ على تمام الساعة 06:12 بتوقيت ليبيا، وسيمكث القمر ( الهلال ( بعد غروب شمس هذا اليوم لمدة تتراوح بين 26 إلى 31 دقيقة بمختلف المناطق الليبية؛ سيصعب خلالها رؤيته بالعين المجردة؛ بسبب وقوعه في منطقة وهج غروب الشمس وضعف نسبة إضاءته التي لن تتجاوز 0.39% من إضاءة القمر الكامل، بينما سيمكن رؤيته باستعمال تقنية التصوير الفلكي. وكذلك في باقي الدول العربية والقارة الأوروبية والأفريقية والآسيوية سيجد عامة . متحري الهلال صعوبة شديدة في رؤيته مساء يوم الخميس، حيث سيمكث لـ 24 دقيقة بعد غروب الشمس في مكة المكرمة و 27 دقيقة في القاهرة وسيتأخر غروبه في العاصمة المغربية الرباط إلى 35 دقيقة بنسبة إضاءه 0.47% من إضاءة القمر الكامل، كما ستكون هناك إمكانية لرؤية الهلال بالعين المجردة من مناطق وسط وجنوب القارة الأمريكية الشمالية وشمال القارة الأمريكية الجنوبية حيث سيمكث

أكثر من 55 دقيقة بعد غروب الشمس وستبلغ نسبة إضاءته 1% من إضاءة القمر الكامل. بناءً على كلّ ما سبق و إستناداً لقاعدة تحقق الشرطين الأساسيين للرؤية وهما حدوث الإقتران قبل غروب الشمس وغروب الهلال بعدها وإمكانية رؤيته عن طريق تقنية التصوير الفلكي وكذلك تحقق إمكانية رؤيته بالعين المجردة في بعض مناطق القارة الأمريكية؛ فإن يوم الجمعة 21 / 04 / 2023 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك في أغلب الدول العربية والإسلامية ، بينما سيكون يوم السبت 22 / 04 / 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك في بعض الدول الأخرى كالمغرب؛ وذلك لكونها تشترط ضرورة تحقق الرؤية العينية للهلال من مناطقها. في الختام، نؤكد بأن كل ما جاء في هذا البحث يهدف للاستفادة العلمية وتوضيح أفضل الأوقات والظروف التي يمكن فيها تحري ورؤية الأهلة مطلع كلّ شهرٍ ،قمري، وأن مسألة تحديد أول أيام الشهر الهجري بشكل رسميّ تَرجع إلى جهات الاختصاص في كل دولةٍ، وسننقل لكم في حينه الإعلانات الرسمية لهذه الدول لتأكيد موعد أول أيام شهر شوال لعام 1444 هـ.

وبهذه المناسبة ندعو الله أنْ يُوحِدَ صفَّنا ويجمع كلمتنا على الخير، من أجل مصلحة واستقرار وأمْنِ الوطن، وأنْ يكونَ حلول عيد الفطر المبارك فرصةً لوحدة الصتِ ولَمّ الشمل.

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