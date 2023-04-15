شرطة البركة تلقي القبض على شخص غاني الجنسية يقوم بتزوير جوازات سفر

الوطن|وصد

أصدر رئيس مركز شرطة البركة العقيد طارق نجم تعليماته بالبحث والتحري وضبط شخص غاني وردت عنه معلومات تفيد أنه قام بتزوير عدد كبير من شهادات الميلاد لأفراد من الجالية الغانية مقيمين بمدينة بنغازي.

حيث قام الشخص سالف الذكر والذي يسكن بمنطقة بوزغيبة، بتزوير جوازات سفر لأشخاص متوفيين ووضع صورة شخص آخر بدل الصورة القديمة، وأيضًا قام بإبرام عقد جواز مزور لسيدة أنجبت طفل غير شرعي والطفل إنتقل إلى رحمة الله.

وانطلقت مجموعة من أعضاء التحريات بالمركز وتم ضبط الشخص المطلوب وعند تفتيش غرفته احترازيًا تم العثور على عدد 2 أجهزة كمبيوتر، وعند فتح جهاز الكمبيوتر تم العثور علي صور من الصفحة الأولى لجوازات سفر، والجهاز الآخر يحتوي على شهادات ميلاد ومستندات مزورة، وتم العثور داخل الغرفة أيضًا على عدد 26 شهادة ميلاد تخص الجالية الغانية ومجموعة صور شخصية وجوازات سفر وحقيبة بها كاميرا ومستندات وهارد دسك.

وعند خروج أعضاء التحريات من الغرفة تم ضبط شخص غاني آخر يحمل جواز سفر مزور وتم الانتقال إلى المركز وايداعهم بالحجز القانوني ومن ثم إحالتهم إلى جهات الاختصاص.