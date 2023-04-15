القبض على 07 مطلوبين على ذمة ترويج وبيع المخدرات في مصراتة

أخبار ليبيا 24

أعلنت قوة العمليات المشتركة في مصراتة، القبض على 07 مطلوبين على ذمة وقائع ترويج وبيع المخدرات والمؤثرات العقيلة.

وقالت القوة، السبت، على “فيسبوك” إنها تمكنت، خلال شهر رمضان المبارك، من القبض على 07 مطلوبين على ذمة وقائع ترويج وبيع المخدرات والمؤثرات العقيلة.

وأضافت، أنها قامت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

وأكدت القوة، استمرار في ملاحقة وتتبع جميع المتورطين في قضايا ترويج وبيع المخدرات، حفاظًا على أمن الوطن والمواطن ضد خطر هذه الآفة.

وأشارت القوة، إلى العمليات المشتركة خلال المدة الماضية، تحت الإشراف والمتابعة المباشرة من قبل النيابة العامة، ضد أوكار تعاطي وتجارة المخدرات بمنطقة “القوشي” في مصراتة.

وأسفرت تلك العملية عن القبض على أكثر من 20 متهمًا رئيسيًا في قضايا تتعلق بتجارة المخدرات والمؤثرات العقيلة.