السفارة الليبية بالسودان تناشد الجالية الليبية بالبقاء في أماكن إقامتهم جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع

أخبار ليبيا 24

ناشدت السفارة الليبية بجمهورية السودان الجالية الليبية على الأراضي السودانية الالتزام بالبقاء ببيوتهم وتوخي الحذر، جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات التدخل الدعم السريع.

من جانبها ناشدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الأطراف السودانية لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين ونبذ النزاع والعودة للحوار.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الدعم السريع والجيش السوادني، اليوم السبت، على خلفية تحركات البلاد المتوقفة نحو الانتخابات بعد انقلاب عسكري.

ونفت القوات المسلحة السودانية أي احتمال لإجراء مفاوضات أو حوار مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية في البلاد.

وقالت القوات المسلحة على صفحتها على فيسبوك “لن تكون هناك مفاوضات أو حوار حتى حل قوات الدعم السريع”.

وتبادلت عناصر من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة إطلاق النار في الخرطوم وأماكن أخرى بالبلاد يوم السبت.

وأبلغت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان أن 25 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 183 في المواجهات الدائرة في أنحاء البلاد.