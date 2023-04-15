الفريق أول الناظوري: الجيش الليبي بعيد عن التجاذبات السياسية.. وجاهزون لحماية الانتخابات حال ما يتفق الليبيون عليها

قال رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري إن كل يوم يمر يثبت أن القيادات العسكرية مهما كان الاختلاف بينهم فهم قادرون على التقارب وسد الفجوة في أقرب ما يمكن.

الناظوري وفي كلمة له خلال الاجتماع الذي عقده مع الفريق محمد الحداد في مدينة بنغازي الخميس، أكد أن المؤسسة العسكرية تتلاشى فيها الانتماءات القبلية و الحزبية والسياسية لأنها من أهم الركائز في الدولة، فهي لا تعترف إلا بالهوية الليبية لكافة المواطنين.

وأضاف: “إن أبناء المؤسسة العسكرية لهم القدرة على تلاشي الخلافات والانطلاق لأهداف كبيرة وهي حماية الوطن والمواطن والدفاع عن سيادة وسلامة أراضيها”.

كما أكد أن الجيش الليبي شرقًا وغربًا و جنوبًا بعيدًا كل البعد عن التجاذبات السياسية ولن يكون أداة لأي فرع سياسي، قائلًا: “نحن جاهزون لحماية الانتخابات حال ما يتفق الليبيون عليها و قادرون عليها بإذن الله”.

وتابع الناظوري حديثه: “أتمنى للشعب الليبي التقدم والازدهار، وأن يمر هذا العام ونحن متفقون على غاية واحدة يكون صوتنا في ليبيا واحد”.

وختم الناظوري كلمته بالقول: “بالنسبة للمؤسسة العسكرية نحن متفقين ومتحدين لأبعد ما يتصوره الليبيين، ونرحب بزملائنا الضباط جميعًا، ونواصل بشأن النقاشات التي بيننا،ونؤكد أن العمل مستمر في كافة رئاسات الأركان والإدارات”.