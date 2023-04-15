الكشف عن ملابسات وتفاصيل سرقة تشكيل عصابي لمنزل مواطن في بنغازي

كشف قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي تفاصيل سرقة مبلغ مالي من منزل مواطن بمنطقة القوارشة من قبل تشكيل عصابي تشادي الجنسية يستقل مركبة نوع هيونداي أفانتي سوداء اللون .

إستجابةً لشكوى مواطن ضد مجهول قام بسرقة حقيبة بها مبلغ مالي وقدره 25.000 الف دينار من منزله الكائن بمنطقة القوارشة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم إنطلاق مجموعة من تحريات القسم إلى مكان الواقعة للمُعاينة وجمع المعلومات وبالفعل تمنت المعاينة ومراجعة كاميرات المراقبة بالقرب من مكان الواقعة .

وأسفرت جهود التحريات عن التوصل للفاعلين وكانو يستقلون مركبة نوع هيونداي افانتي سوداء اللون وتم إعداد كمين لأحد افراد التشكيل وتم ضبطه والإنتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال تبين أنه يدعى أ.س.م تشادي الجنسية من مواليد 1997 و إعترف بسرقة الحقيبة من منزل الشاكي وإعترف على باقي أفراد التشكيل وهم سبعة أشخاص تم ضبط خمسة منهم وجاري البحث عن الشخصين الآخرين.

وبالإستدلال معهم أفادو بمعرفتهم بالمبلغ سالف الذكر بمنزل الشاكي كون أحدهم يعمل معه وأفادو بتقاسم المبلغ فيما بينهم وتم ضبط جزء من المبلغ المسروق بحوزتهم .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة ولازال البحث مُستمرا عن الشخصين الآخرين ..