فريق إدارة دعم الانتخابات بالأمم المتحدة يبدي استعداده لإرسال فريق تقييم الاحتياجات إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

أبدى فريق إدارة دعم الانتخابات بالأمم المتحدة وإدارة الشؤون السياسية وحفظ السلام بالأمم المتحدة استعداده لإرسال فريق تقييم الاحتياجات إلى ليبيا خلال الفترة القادمة، وفق ما قالت بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة.

وقالت البعثة، السبت، إنّه استجابة لطلب حكومة الوحدة الوطنية المقدم لإرسال الفريق الأممي لتقييم الاحتياجات ودعم مجلس الأمن لهذا الطلب مؤخرًا، التقى مندوب ليبيا السفير طاهر السني في مقر البعثة الليبية بنيويورك، مع فريق إدارة دعم الانتخابات بالأمم المتحدة وإدارة الشؤون السياسية وحفظ السلام بالأمم المتحدة.

وأضافت، أن النقاش دار حول الأمور الفنية واللوجستية وسبل تأمين الانتخابات بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات ومؤسسات الدولة الليبية المعنية.

في إطار استعدادات الامم المتحدة لدعم الاستحقاقات الانتخابية القادمة، البعثة الليبية تجتمع مع فريق ادارة دعم الانتخابات وإدارة الشؤون السياسية وحفظ السلامhttps://t.co/SKDdYbDJm3 pic.twitter.com/L53fx2thpz — Libyan Mission To UN (@UNLibyan) April 15, 2023

وقالت، إن الفريق استعرض تجارب مماثلة في عدة دول أخرى يمكن الاستفادة منها لإنجاح العملية الانتخابية في ليبيا والمزمع اجراءها نهاية العام.

وأضافت البعثة، أن السني أكد على أهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم الانتخابات العامة في ليبيا، وأن يبدأ هذا الدعم منذ الآن وبالتوازي مع الجهود المبذولة لاستكمال القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.

وقالت إن السني، أكد على دعم المفوضية العليا للانتخابات والحكومة والمؤسسات الوطنية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك التنسيق المشترك مع المنظمات الإقليمية والدولية، وأخذ كل ما يمكن من استعدادات فنية وتقنية حديثة لدعم آليات تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع والمراقبة وفرز الأصوات، وذلك لضمان عملية انتخابية شفافة ونزيهة تُقبل نتائجها من الجميع.