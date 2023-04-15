“بعد اشتباكات مع المهربين”.. اللواء 128 المعزز يضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة

الوطن|رصد

تمكنت وحدات اللواء 128 المعزز بالتنسيق مع قوة عمليات الأمن القومى بالمنطقة الجنوبية من إفشال عملية تهريب لكميات كبيرة من الحبوب المهلوسة التي قدرت بحوالي 450 ألف قرص بمنطقة الواقعة على الشريط الحدودي للجنوب الغربي لليبيا والمتاخمة للحدود ما بين كل من ليبيا والجزائر والنيجر بالتحديد في منطقة مثلت السلفادور.

وجاء ذلك بعد أن تم رصد عدد مركبات نقل كانت متجه نحو ليبيا، عبر الطرق والمسالك غير الشرعية، وعند محاولة توقيفهم والتحقق من شرعية دخولهم بادرت هذه المركبات بإطلاق النار وحدث اشتباك مع المهربين والذي استمر لعدة ساعات ونتج عن ذلك فرار البعض منهم وضبط ماكان في حوزتهم من مواد مهربة.

وتم التحرك تنفيذا لتعليمات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بشأن بسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن ومكافحة الجريمة وتجارة الممنوعات.

وتم إحالة الممنوعات إلى جهات الاختصاص وتم إعدامها بحضور النيابة العامة سبها والمباحث الجنائية سبها وقسم النجدة بمديرية أمن سبها.