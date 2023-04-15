ليبيا.. ضبط تشكيل عصابي متهم بسرقة 25 ألف دينار في بنغازي

ألقت مديرية أمن بنغازي، القبض على تشكيل عصابي متهم بسرقة 25 ألف دينار من منزل مواطن بمنطقة القوارشة.

ووفق بيان صادر عن المديرية، السبت، ورد بلاغ إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية من مواطن يفيد بسرقة حقيبة بها 25 ألف دينار من منزله بمنطقة القوارشة.

وبعد التحريات، ومراجعة كاميرات المراقبة بالقرب من مكان الواقعة، جرى التوصل إلى الفاعلين الذين كانوا يستقلون سيارة نوع “هيونداي أفانتي” سوداء اللون، وتمكنت قوات الأمن من القبض على أحد أفراد التشكيل.

وتبين أن المتهم يدعى “أ.س.م” تشادي الجنسية من مواليد 1997، واعترف بسرقة الحقيبة من المنزل، كما دل على باقي أفراد التشكيل، وهم سبعة أشخاص جرى ضبط خمسة منهم، وجاري البحث عن الاثنين الآخرين.

واعترف أفراد التشكيل العصابي بتقاسم المبلغ المسروق فيما بينهم، وجرى استرداد جزء من المبلغ المسروق بحوزتهم.

وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، فيما لا يزال البحث مُستمرًا عن الهاربين الاثنين.