مراقبة آثار بنغازي تناشد المشير حفتر بالتدخل للمحافظة على مدينة يوسبريدس الأثرية

أخبار ليبيا 24

ناشدت، مراقبة آثار بنغازي، اليوم الأحد، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بالتدخل لإيقاف الأعمال الجارية بالقرب من موقع مدينة “يوسبريدس” الأثرية في بنغازي.

وفي بيان مناشدة على حساب المراقبة على “فيسبوك”، قال مراقب آثار بنغازي، ناصر الحراري: “نناشد سيادة المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل لإيقاف هذه الأعمال”.

وأضاف الحراري: “ما يحدث من عبث واعتداء صريح على هذه المنطقة هو جريمة في حق هذا الإرث الحضاري ويعتبر تعدي على أملاك الليبيين وهو يمثل خطر على الأمن القومي”.

وأشار إلى الأهمية التاريخية والأثرية للمدينة التي شيدت في أواخر القرن السابع قبل الميلاد.

وقال: “باسمي وباسم كل باحثي وموظفي مراقبة آثار بنغازي وباسم كل غيور ومختص أطالب كل السلطات المدنية والأمنية والعسكرية داخل مدينة بنغازي أن توقف هذه الأعمال داخل حدود مدينة يوسبريدس الأثرية”.