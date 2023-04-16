الشيباني: على البعثة الأممية حل مشكلة السلاح في ليبيا قبل المسارات الأخرى

ناشد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني البعثة الأممية بالاستفادة من الصراع المسلح الذي اندلع اليوم السبت في السودان، وسرعة حل مشكلة انتشار السلاح في ليبيا قبل القفز إلى مسارات أخرى.

وقال الشيباني في تدوينة عبر “فيسبوك” إن لعنة انتشار السلاح بدون حسيب ولا رقيب تنتقل إلى بقايا الدولة الفقيرة في السودان.

وأشار إلى أن استخبارات دول عربية وأجنبية تحرك خيوط اللعبة هنا في بلادنا وهناك في السودان، مضيفا: يا بعثة الأمم المسار الأمني وحل مشكلة انتشار السلاح قبل القفز إلى المسارات الأخرى.