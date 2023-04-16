الكبير: البعثة الأممية تستخدم ما هو متاح لتوقيع المزيد من الضغط على مجلسي النواب والدولة

ليبيا – قال الكاتب الصحفي عبد الله الكبير إن التقارب العسكري مدفوع بضغوط أمريكية مهدت لها زيارات رئيس المخابرات الأمريكية وليام بيرنز ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية بربارا ليف، بهدف تشكيل قوة مشتركة من الشرق والغرب والجنوب تتصدى وتطرد قوات مرتزقة فاغنر الروسية، وتؤمن حقول وموانئ النفط.

الكبير شدد في تصريح لموقع “عربي21” القطري على أن هذا التقارب يشكل ضغطاً إضافياً على الطبقة السياسية لكي تسارع بالتوافق على قوانين الانتخابات ثم الاحتكام لها لإنتاج سلطة منتخبة بشرعية واضحة وصلاحيات كاملة لتولي المهام السياسية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

ولفت إلى أن البعثة الأممية برئاسة عبد الله باتيلي تستخدم ما هو متاح لتوقيع المزيد من الضغط على مجلسي النواب والدولة، والتقدم في المسار الأمني العسكري هو أحد هذه الوسائل المتاحة.

وحول موقف خليفة حفتر من هذا التقارب، اعتبر الكبير أن حفتر لا يستطيع معارضة الإرادة الأمريكية، ويحتمل أن ثمة ضمانات منحت له لكي يبقى في المشهد ولا يتعرض لهجوم عسكري من غرب البلاد عند انكشاف ضعفه بإبعاده عن فاغنر التي تؤمن له التوازن السائد الآن بحسب قوله.